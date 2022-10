Catania: Fit-Cisl su Canadair, cordoglio e vicinanza a vittime, attenzione alta su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esprimiamo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari per la morte dei due piloti che ieri pomeriggio erano bordo del Canadair precipitato durante un'operazione di spegnimento di un incendio nel territorio di Linguaglossa, in provincia di Catania. È quanto dichiara la Fit-Cisl in una nota, che prosegue: "In attesa che la magistratura e tutti gli organismi preposti, attraverso le opportune indagini, chiariscano le cause che hanno determinato questa ennesima tragedia, ribadiamo la necessità di mantenere alta l'attenzione e non sottovalutare per nessuna ragione le questioni legate alla sicurezza". "L'attività di questi lavoratori, prosegue la nota, a difesa dell'ambiente e dell'incolumità dei cittadini, è preziosa ma anche particolarmente delicata e pericolosa perché si svolge sempre in condizioni di criticità, per cui è necessario predisporre tutti gli strumenti per garantire il suo svolgimento con zero rischi", sottolinea Fit-Cisl, che aggiunge: "Auspichiamo pertanto l'attivazione di un confronto urgente con la società Babcock e con tutti i livelli istituzionali interessati (Mims, ministero dell'Interno, Protezione civile, Enac, ecc.) e l'attivazione di una sede permanente sulle materie della sicurezza, affinché si possano migliorare i già elevati standard di sicurezza, oltre che l'adozione di più efficaci processi per conseguire l'obiettivo incidenti zero”. (Rin)