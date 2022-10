Lazio: al via in Consiglio esame collegato al bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale, presieduto da Devid Porrello, ha iniziato l'esame del Collegato alla legge di Stabilità 2022, con la relazione del vicepresidente della Regione, Daniele Leodori. Nel suo intervento il vicepresidente ha parlato di “Provvedimento ridotto, dopo un confronto con la capigruppo. Il provvedimento è suddiviso per 9 capi riguardanti: transizione ecologica, tutela ambiente, sociale e salute, turismo, commercio e trasporti, patrimonio, enti pubblici, casa, modifiche leggi, fondi speciali, soppressioni. Ma – ha concluso Leodori - il Cuore del collegato sono gli interventi per attenuazione caro bollette e il trasferimento di poteri a Roma". Dopo la relazione si è aperta la discussione con Chiara Colosimo (Fd'I), dimissionaria perché eletta parlamentare. "Oggi saluto il Consiglio regionale – ha dichiarato la ormai ex consigliera regionale, oggi onorevole, Chiara Colosimo – sono state disattese le promesse di questa Giunta, ci chiedete di votare una manovra che ha il sapore di chi abbandona la nave. O del maestro d’orchestra che lascia la sua banda stonata. Non muoveremo un dito per allungare l’agonia di questa Giunta, dopo 10 anni ci dite che è urgente passare a Roma le deleghe per l’Urbanistica. In questi anni avete dimenticato la provincia di Roma e le province del Lazio, noi sappiamo invece che le province sono un patrimonio straordinario". (segue) (Rer)