Lazio: al via in Consiglio esame collegato al bilancio (2)

- Per Daniele Ognibene (Liberi e Uguali nel Lazio): “nell'intervento la Colosimo non ha fatto distinzione, pensavo che stessimo discutendo sul collegato, invece, ha fatto un intervento politico, qui c'è una maggioranza che negli ultimi dieci anni ha governato la Regione Lazio, è chiaro che chi sta all'opposizione critichi il lavoro fatto, Votiamo questo atto più velocemente possibile, ma non potete dire che questo atto è una mancia o una marchetta, non posso accettarlo, l'attacco è fatto bene quando è circostanziato. Questo collegato contiene Importanti articoli su agricoltura e interventi contro il caro bollette”, ha concluso. "Questo collegato è una grande melina, avete governato per 10 anni grazie al trasformismo di altri - così Giancarlo Righini (Fd'I) - ma questo sistema si sta sclerotizzando e oggi lo vediamo di fronte alle difficoltà di rifare il campo largo. Non presenteremo emendamenti perché ci vergognamo di fare melina per allontanare il giorno in cui arriverà il giudizio dei cittadini del Lazio. E sarà un giudizio implacabile come il nostro verso questo collegato. Avremmo voluto essere già in campagna elettorale. Questo provvedimento pare un tentativo goffo di dare risposte tardive a tutti, a imprese e famiglie devolvete una miseria”. Al termine degli intervenuti, il presidente ha aggiornato la seduta al prossimo 3 novembre. (Rer)