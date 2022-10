© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 3 mila i nuovi casi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneto. Il bollettino odierno infatti ha registrato 3.891 nuovi positivi e 13 decessi. Tornano a salire i ricoveri ospedalieri che nei reparti meno gravi hanno raggiunto quota 1.083 (otto in più), e nelle terapia intensive sono arrivati a quota 30 (due in meno). (Rev)