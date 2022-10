Veneto: a The Human Safety Net di Genarali assegnato il premio Interior Design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- È stato assegnato alla Casa di The Human Safety Net, fondazione del gruppo Generali, situato al terzo piano delle Procuratie Vecchie di Venezia, in Piazza San Marco, il premio Interiori Design grazie al progetto dello studio Migliore+Servetto. Come si legge nel comunicato diffuso secondo la giuria del Red Dot Award sono stati premiati perché "uno gli esempi più riusciti del 2022 nell'ambito dell'Interior Design anche per l'approccio innovativo e sperimentale, volto a generare spazi sostenibili e inclusivi, creati 'per condividere' e pensati in rapporto a comportamenti, aspettative e bisogni dei visitatori". (Rev)