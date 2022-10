Speciale scuola: a Roma classi e docenti allo sbando tra falle dell'algoritmo e assunzioni a rilento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Classi smistate per carenza di insegnanti. Docenti che passano da una scuola all'altra ogni tre o quattro mesi. E bambini con disabilità che cambiano maestro di sostegno almeno una volta all'anno. È questa la triste fotografia all'Istituto comprensivo Piazza Forlanini, al quartiere Monteverde nel Municipio XII di Roma. A oltre 45 giorni dall'inizio delle lezioni, qui come in molte altre scuole elementari e medie della Capitale, i problemi con l'assegnazione delle cattedre continuano. Alle 8:00 di stamattina, davanti ai cancelli di via Ronzoni, ingresso principale dell'istituto, i genitori accompagnano i figli a lezione all'indomani di una assemblea con gli insegnanti da cui è scaturita una petizione. Docenti e famiglie denunciano da settimane "problemi in diverse sezioni della scuola, dove i bambini negli ultimi mesi sono stati smistati nelle classi e gli insegnanti lavorano ore in più per coprire i turni scoperti", racconta una mamma all'ingresso. (Rer)