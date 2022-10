Usa-Italia: sottosegretario Fernandez, prospettive investimento migliori grazie a riforme governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti sono un pilastro della cooperazione economica tra Italia e Stati Uniti: le aziende italiane hanno investito oltre 34 miliardi di dollari nel nostro Paese. Lo ha detto il sottosegretario di Stato Usa per la crescita economica, l’energia e l’ambiente, Jose Fernandez, intervenendo ad un evento organizzato presso l’ambasciata d’Italia a Washington in occasione della prima riunione del Transatlantic Investment Committee negli Usa. “Le aziende statunitensi sono sempre più entusiaste per le prospettive di investimento in Italia, grazie anche alle riforme portate avanti dal governo di Roma, che riteniamo contribuiranno a rafforzare la competitività dell’economia italiana”, ha detto. (Was)