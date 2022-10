Assago: procuratore Viola, chiesta custodia cautelare in luogo di cura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei confronti del 46enne fermato ieri sera per le aggressioni ad Assago, la procura ha chiesto la convalida dell'arresto per omicidio e duplice tentato omicidio. Inoltre, per lui è stata chiesta la misura cautelare della custodia in un luogo di cura. "Un reparto psichiatrico ci è sembrata la soluzione più adeguata per o problemi psichiatrici dell' indagato", ha detto il procuratore di Milano Marcello Viola durante la conferenza stampa di oggi. (Rem)