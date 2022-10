Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, investimenti transatlantici rafforzano autonomia e resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un periodo caratterizzato da costanti cambiamenti, governare i trend avviati dalle nuove tecnologie, promuovendo al contempo il rispetto dei nostri valori democratici di riferimento, è un obiettivo che non puó basarsi su soluzioni estemporanee. Lo ha detto l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, nel suo intervendo di apertura in occasione della prima riunione del Transatlantic Investment Committee negli Usa. “Le tecnologie emergenti, la sicurezza e la resilienza delle catene globali di approvvigionamento sono temi centrali nel dibattito sia italiano che statunitense: questa era di cambiamento necessita di un cambiamento nell’ordine globale, senza venire meno ai nostri valori democratici di riferimento”, ha detto, sottolineando la necessità di persone “con visione” e comunitá che promuovano lo scambio di idee e informazioni per affrontare al meglio le sfide del nostro tempo. “Si tratta di un obiettivo sfidante, che impatterà sulla vita delle prossime generazioni”, ha continuato l’ambasciatrice, aggiungendo che anche per questo motivo la rappresentanza diplomatica italiana ha deciso di sponsorizzare il Transatlantic Investment Committee. “Senza investimenti di qualità sul piano transatlantico, sarà difficile raggiungere il grado di autonomia e resilienza di cui abbiamo bisogno”, ha concluso. (Was)