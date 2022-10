Nigeria: Buhari minimizza allerta terrorismo, "cittadini non si facciano prendere dal panico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha invitato i suoi concittadini a "evitare il panico" e a "mantenere la calma" sulla scia degli avvertimenti da parte di diversi Paesi occidentali di possibili attacchi terroristici nella capitale, Abuja, e in altre parti del Paese. In una dichiarazione diffusa dal suo ufficio, Buhari ha minimizzato la minaccia, dicendo che le forze di sicurezza e i cittadini dovrebbero rimanere "vigili e attenti" ma che la Nigeria "non ha fatto eccezione" a questo proposito, perché anche Stati Uniti e Regno Unito avvertono della "elevata probabilità di attacchi terroristici in molte nazioni dell'Europa occidentale". Il capo dello Stato ha aggiunto che la sicurezza dei nigeriani rimane la "priorità massima del governo" e che "gli agenti di sicurezza stanno sradicando proattivamente le minacce per proteggere i cittadini". I governi di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Irlanda e Australia hanno sconsigliato ai propri cittadini di recarsi in Nigeria e gli Stati Uniti hanno fatto un ulteriore passo avanti ordinando a tutto il personale diplomatico non essenziale di andarsene. "Purtroppo, il terrore è una realtà in tutto il mondo e questi ultimi allarmi dei Paesi occidentali non significano un attacco ad Abuja è imminente. Le minacce alla sicurezza sono reali e sono con noi da molto tempo", ha affermato Buhari. (Res)