Roma: Celli, a lavoro per concludere asse viario Modolo-Borutta

- Sopralluogo della commissione lavori pubblici di Roma nel Municipio VI, convocata su richiesta del consigliere municipale Flavio Mancini, per constatare lo stato di attuazione dell'asse viario Modolo-Borutta, un progetto esecutivo approvato nel 2004, finanziato con uno stanziamento di 7.134.000 euro, di cui non si è vista ancora la conclusione. "L’asse viario, fortemente atteso dalla cittadinanza, consentirebbe il collegamento diretto tra via Prenestina e via di Borghesiana con conseguente alleggerimento del traffico locale che, in alcune ore del giorno, risulta particolarmente caotico - scrive su Facebook la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli -. È una situazione annosa che seguo insieme al consigliere Flavio Mancini da molto tempo e che ho cercato di risolvere nel 2021 quanto in Assemblea capitolina, dai banchi dell’opposizione ho presentato alcuni ordini del giorno, regolarmente approvati, ma che di fatto solo ora stanno per essere attuati. Oltre all’assessora Segnalini che ha partecipato all’incontro, prendendo precisi impegni sul futuro dei lavori, ringrazio il presidente della commissione Antonio Stampete per la convocazione dell’incontro e per il Municipio VI il presidente Franco e i consiglieri Mancini e Battistoni per la loro presenza. È importante essere qui oggi, accompagnati dai cittadini. Continueremo a lavorare per portare a termine l’impegno", conclude Celli. (Rer)