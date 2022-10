Ucraina-Iran: Kuleba chiede a Teheran di fermare la fornitura di armi alla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina ha chiesto all’Iran di fermare la fornitura di armi alla Russia. E’ quanto ha chiesto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, all’omologo iraniano, Hossein Amir Abdollahian, con il quale ha avuto un colloquio telefonico. Teheran deve “cessare immediatamente il flusso di armi alla Russia, usate per uccidere civili e distruggere infrastrutture critiche in Ucraina”, ha scritto Kuleba in un messaggio su Twitter. (Kiu)