Libia: Consiglio di sicurezza Onu estende di un anno mandato missione Unsmil

- Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità la risoluzione per l’estensione di altri 12 mesi della Missione di sostegno dell’Onu in Libia (Unsmil), secondo quanto annunciato dall'ambasciatore del Gabon presso l’Onu, Parfait Onanga-Ayanga. L’estensione di un anno giunge dopo la nomina del nuovo rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite, Abdoulaye Bathily, nominato a inizio settembre ed entrato in carica a Tripoli a metà ottobre. Dalle dimissioni nel novembre 2021 dello slovacco Jan Kubis, che ha servito come inviato delle Nazioni Unite in Libia, il mandato di Unsmil era stato rinnovato solo per periodi di pochi mesi. La Russia chiedeva infatti la nomina di un nuovo inviato prima di un rinnovo più lungo. Tuttavia, la posizione è rimasta a lungo vacante a causa di dissidi interni al Consiglio di sicurezza che hanno portando a respingere diversi nomi proposti dal segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. La risoluzione approvata oggi invita "tutte le parti libiche e le altre parti interessate chiave a lavorare in modo costruttivo” con il rappresentante speciale delle Nazioni Unite “per realizzare la sua missione". Nella risoluzione, l’Onu afferma di essere in prima linea per organizzare una mediazione tra le due entità governative, il Governo di unità nazionale del premier Abdulhamid Dabaiba (riconosciuto dalla Comunità internazionale) e l’esecutivo di stabilità nazionale nominato dal parlamento di Tobruk guidato da Fathi Bashagha, per raggiungere un quadro costituzionale che consenta lo svolgimento delle elezioni. Il Consiglio di sicurezza invita inoltre tutte le parti interessate a "concordare una tabella di marcia per consentire queste elezioni il più rapidamente possibile in tutto il Paese", con l'obiettivo di formare un "governo unificato".(Was)