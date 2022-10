Difesa: Crosetto, integrare 27 organizzazioni militari diverse non si può fare con la bacchetta magica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Integrare 27 organizzazioni militari diverse non si può fare con la bacchetta magica. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una discussione intitolata “Quale difesa per l’Europa?” all’evento “Sicilia, Mediterraneo, Europa” a Siracusa. “L’ambizione di ognuno di noi è che l’Europa – finora con un percorso a singhiozzo in cui talvolta si dimostra unita, talaltra meno – possa trovare una via comune. E’ una speranza, però va concretizzata”, ha detto il ministro. “Quando pensi di mettere insieme 27 organizzazioni militari diverse, non puoi farlo con la bacchetta magica. Occorre un percorso che può portarti a un obiettivo in x anni. All’inizio si partirà da alcune cose burocratiche, poi all’integrazione di mezzi e così via per arrivare a risultati su un tempo medio-lungo”, ha continuato Crosetto. “Quello che l’Europa deve fare domani mattina è, per esempio, dotarsi di una forza di intervento rapido. Abbiamo già uno strumento, strutturato nella Nato. Abbiamo già il modello, bisogna affiancarvi la volontà”, ha dichiarato. Poi “bisogna passare anche a un’integrazione nell’industria, importante ma difficile", ha spiegato il ministro. "E’ un percorso pieno di ostacoli ma necessario per mantenere sovranità in settori fondamentali nei prossimi anni. Anche la Germania è troppo piccola per reggere il peso degli investimenti tecnologici. C’è un percorso segnato, anche se ancora troppo piccolo”, ha chiarito Crosetto. (Res)