Torino: Lo Russo, ennesimo suicidio in carcere è una tragedia umana e sociale

- È una tragedia umana e sociale. Con queste parole il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha commentato il suicidio di un giovane detenuto avvenuto questa mattina nel carcere di Torino. "Ogni vita persa durante la custodia dello Stato - ha continuato Lo Russo - ci impone una riflessione seria e approfondita sul sistema penitenziario. Da più parti vengono sollevate criticità del carcere, a partire dalla Garante dei detenuti della Città di Torino. Oggi siamo al 72esimo suicidio in cella, una realtà che non possiamo ignorare, che il Paese deve affrontare. Servono strutture migliori, organizzazione degli spazi idonei per una giusta detenzione. Non esiste giustizia senza un sistema penitenziario rispettoso della certezza della pena ma anche non rinunci alla riabilitazione sociale del detenuto", ha concluso il sindaco Lo Russo. (Rpi)