Conti pubblici: Upb, da incentivi in ricerca e sviluppo riduzione gettito di 17 miliardi

- Tra il 2015 e il 2020 gli incentivi alla spesa in ricerca e sviluppo “hanno comportato una riduzione potenziale del gettito di circa 17 miliardi a fronte di un corrispondente stanziamento di 6 miliardi”. È quanto si legge nel focus “Gli incentivi fiscali alla ricerca e sviluppo in Italia” dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). “Nell’ultimo decennio numerosi paesi, inclusa l’Italia, hanno rafforzato gli incentivi alla spesa in ricerca e sviluppo con l’obiettivo di aumentare il livello di quella finanziata dalle imprese. Si ritiene infatti che proprio questa componente abbia significative esternalità positive per la crescita e la competitività”, sottolinea il focus che aggiunge: “Considerata la rilevanza anche quantitativa di questo insieme di incentivi sarebbe opportuna una valutazione dell’effettiva capacità delle misure di raggiungere i loro obiettivi”. (Rin)