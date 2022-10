Difesa: Crosetto, Mediterraneo strategico per Italia, Francia ed altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Mar Mediterraneo è un teatro strategico per l’Italia, per la Francia e non solo. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante una discussione intitolata “Quale difesa per l’Europa?” all’evento “Sicilia, Mediterraneo, Europa” a Siracusa. “Il Mediterraneo non è solo un mare che ci divide dall’Africa, ci mette in connessione con una realtà diversa, verso l’Africa”, ha dichiarato. “Pensate a quello che è successo al Nord Stream” nel Mar Baltico e “alla quantità di cavi che passano nel Mediterraneo. Il mondo purtroppo è cambiato rispetto a dieci anni fa”, ha continuato Crosetto. Il ministro ha evidenziato che la difesa dell'interesse nazionale è diventata più importante “anche in luoghi in cui non pensavano di doverli difendere”. “E’ richiesta una capacità di adeguarsi ai cambiamenti. La difesa ha questa capacità ma dobbiamo migliorarla”, ha proseguito il ministro. Con Parigi la collaborazione è “doverosa” innanzitutto “dal punto di vista della Marina”. Occorre comunque adottare “una posizione europea”, sebbene “sia difficile spostare l’attenzione continentale perché il fronte che ‘brucia’ al momento è quello orientale, più che quello meridionale”. (Res)