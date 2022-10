Governo: Conte, bene presa distanza Meloni da fascismo storico, ma in Fd'I ancora qualche nostalgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presa di distanza di Giorgia Meloni dal fascismo storico? E' importante, ma in Fratelli d'Italia ci sono ancora componenti nostalgiche". Lo ha detto Giuseppe Conte sul Nove, durante la registrazione di Accordi&Disaccordi, in onda stasera alle 22.45, in riferimento al discorso programmatico pronunciato dal neo presidente del Consiglio per la fiducia alle Camere. "Le sue parole sono importanti nella misura in cui c'è una presa di distanza dal regime fascista. Questo è indubitabile - ha aggiunto -. C'è anche però da considerare che c'è un partito al cui interno c'è ancora una componente che da un lato vive la nostalgia per questo passato, a partire dal presidente del Senato La Russa, che addirittura ostenta questo omaggio – ha osservato l'ex premier - E dall'altro, c'è tutto un periodo, come ha detto Roberto Scarpinato nel suo discorso al Senato, una storia, anche più recente del nostro Paese, di eversione di matrice neofascista che andrebbe chiarita". (Rin)