Fisco: Conte, Meloni studi di più, alzare tetto contante aumenta sommerso

- "Giorgia Meloni deve studiare di più. Dire che il tetto al contante penalizza i più poveri non sta né in cielo né in terra". Lo ha detto Giuseppe Conte sul Nove, durante la registrazione di Accordi&Disaccordi in onda stasera alle 22.45 commentando la frase in cui la neo presidente del Consiglio annunciava il primo provvedimento del governo citando una frase di Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia nei governi Renzi e Gentiloni. "Lo voglio dire chiaro e forte. Ognuno interpreta il ruolo di presidente del Consiglio come ritiene, però non ci si può presentare in Parlamento, estrapolare la frase di un avversario politico e su quella costruire una retorica. - ha osservato il presidente M5s -. Gli elettori e i cittadini non vanno presi in giro. Se tu sei presidente del Consiglio devi governare con fatti concreti. Quelle cose lì non stanno né in cielo né in terra. Primo, perché non ha letto il rapporto di Bankitalia, che andrebbe studiato. Secondo, perché queste comparazioni non hanno alcun significato". Secondo l'ex premier "se studiasse di più, basta leggere un rapporto della European House Ambrosetti, Meloni scoprirebbe che, se questa cosa della soglia del contante a 10mila euro passasse, noi avremmo un'incidenza del sommerso sul Pil di 1,7 per cento, ossia 23 miliardi di economia sommersa in più, addizionali. Questi sono i dati. Non si può venire in Parlamento a dire quelle cose".(Rin)