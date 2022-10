Nicaragua: cancellate oltre 2mila Ong in un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Nicaragua è da tempo osservato speciale per le ripetute violazioni nei confronti di oppositori e società civile perpetrate dal governo di Daniel Ortega. In una risoluzione approvata il 15 settembre il parlamento europeo ha condannato l’escalation di repressione contro la Chiesa cattolica in corso in Nicaragua. I deputati condannano in particolare l'arresto del vescovo Rolando Álvarez e chiedono il suo rilascio immediato e incondizionato e l'annullamento di tutti i procedimenti legali nei suoi confronti. Il sistema giudiziario del Nicaragua, recita il testo della risoluzione, manca di indipendenza, e la legge è usata come strumento per criminalizzare l'esercizio dei diritti civili e politici. Il parlamento europeo è preoccupato per i 206 prigionieri politici nel Paese, deplora la chiusura arbitraria di Ong e condanna la messa al bando dei partiti politici di opposizione. Gli eurodeputati chiedono quindi che l'Ue e il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aprano un'indagine formale sul Nicaragua e sul suo presidente, Daniel Ortega, per crimini contro l’umanità. La risoluzione è stata adottata con 538 voti favorevoli, 16 contrari e 28 astenuti. (segue) (Mec)