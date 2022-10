Nicaragua: cancellate oltre 2mila Ong in un anno (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una mozione approvata il 12 agosto il Consiglio permanente dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha "condannato energicamente" la persecuzione dell'opposizione sociale e religiosa in Nicaragua da parte del governo di Daniel Ortega. La mozione è stata approvata con il voto favorevole di 27 paesi, e un solo voto contrario durante una sessione straordinaria sollecitata dalla missione permanente di Antigua e Barbuda, con il sostegno della missione permanente di Canada, Costa Rica, Cile, Repubblica Dominicana, Perù, Stati Uniti d'America e Uruguay. Nel documento si chiede "la scarcerazione dei prigionieri politici, di garantire il diritto alla libertà d'espressione, il ripristino delle istituzioni democratica e il rispetto dei diritti umani". L'annuncio seguiva inoltre la chiusura di sei emittenti radio cattoliche. Un'azione questa, denunciata dal governo degli Stati Uniti attraverso il sottosegretario di Stato per l'emisfero Occidentale, Brian Nichols. "Il brutale assalto al clero cattolico, alle strutture radiofoniche e ai membri della comunità di Sebaco è un altro colpo alla libertà religiosa in Nicaragua e alla libertà di espressione", ha detto. (segue) (Mec)