Nicaragua: cancellate oltre 2mila Ong in un anno (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge, afferma una dichiarazione della portavoce Onu Liz Throssell, rilasciata il 9 maggio, ha l'obiettivo dichiarato di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, ma le sue disposizioni rendono più difficile la registrazione per le organizzazioni non governative. La norma esige infatti che queste chiedano l'approvazione del governo per le loro attività e impone di riferire dettagli come fonti di finanziamento, bilanci, attività e beneficiari. Inoltre, la legge vieta alle Ong di svolgere attività di proselitismo politico e di partito, senza definire chiaramente cosa si intenda con tali attività. La nuova legge limita anche al 25 per cento la percentuale di quelli che definisce "membri stranieri" delle Ong, limitando così anche la libertà di espressione e di associazione dei cittadini stranieri residenti in Nicaragua. (segue) (Mec)