Nicaragua: cancellate oltre 2mila Ong in un anno (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 23 marzo lo stesso ambasciatore del Nicaragua presso l'Organizzazione degli stati americani (Osa), Arturo McFields, ha denunciato il governo Ortega definendolo apertamente una dittatura. "Denunciare la dittatura del mio Paese non è facile, ma continuare a stare in silenzio e difendere l'indifendibile è impossibile", aveva detto McFields durante una riunione del Consiglio permanente dell'Osa. "Prendo la parola a nome dei 177 prigionieri politici e delle otre 350 persone che hanno perso la vita nel mio Paese dal 2018", ha iniziato l'ambasciatore rimandando all'inizio delle proteste nate contro una proposta di riforma delle pensioni. "A nome delle migliaia di dipendenti pubblici civili e militari che sono obbligati a fingere ed eseguire le consegne perché se non lo fanno perdono il loro lavoro". Circa un mese dopo, il 24 aprile, il governo del Nicaragua chiudeva l'ufficio dell'Osa a Managua. (Mec)