Milano: Bolognini (Lega), sinistra vede solo oggi problemi di via Cagni e San Vittore

- "Ieri il Senatore PD Franco Mirabelli si è lamentato con la Questura e il Ministro dell'Interno, accorgendosi solo ora che esistono dei bivacchi davanti all'ufficio immigrazione in via Cagni, a Milano e chiedendo al Ministero di intervenire. Oggi, invece, è stata la volta del Sindaco Sala, che ha rivolto un'istanza al Ministro della Giustizia per la situazione critica all'interno del carcere di San Vittore. Peccato che entrambi i problemi siano noti già da anni, mentre è davvero curioso che, solo ora che la sinistra non è più al governo, i suoi esponenti milanesi improvvisamente si sveglino e segnalino con solerzia problemi e criticità fino a ieri mai considerati". Lo dichiara Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier. "Sono certo – conclude Bolognini – che il nuovo governo saprà dare risposte tempestive e concrete a questi e ad altri problemi che, quando ha governato, per anni, la sinistra non ha saputo risolvere". (Com)