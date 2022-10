Imprese: Saipem, completata cessione attività drilling onshore a Kca Deutag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata oggi completata la transazione di cessione del business di perforazione a terra di Saipem a Kca Deutag a seguito dell'accordo comunicato lo scorso primo giugno 2022. Nello specifico – riferisce una nota – oggi vengono cedute le attività in Arabia Saudita, Congo, Emirati Arabi Uniti e Marocco. Tale accordo prevede la cessione della totalità delle attività drilling onshore di Saipem a Kcad, che includono Medio Oriente, Africa e le Americhe, a fronte di un corrispettivo in denaro di 550 milioni di dollari, oltre a una quota di partecipazione del 10 per cento in Kcad; in tal modo Saipem potrà trarre beneficio dalla sua partecipazione di minoranza nella nuova entità. Il corrispettivo finale è soggetto ad aggiustamenti standard di prezzo stabiliti nell'accordo. (segue) (Rin)