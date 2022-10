Imprese: Saipem, completata cessione attività drilling onshore a Kca Deutag (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inclusi gli aggiustamenti standard di prezzo, il corrispettivo incassato oggi ammonta a 488 milioni di dollari a cui si aggiunge la partecipazione del 10 per cento in Kcad. Saipem acquisisce il diritto di indicare un proprio membro nel consiglio di amministrazione di Kcad. La rimanenza del corrispettivo sarà incassata all'atto del trasferimento delle attività nelle Americhe, in Kuwait, in Kazakhstan e Romania (cinque rigs e due contratti attivi), previsto entro il 31 marzo 2023 e soggetto, tra le altre cose, alle consuete autorizzazioni (inclusa quella dell'autorità antitrust). Questa operazione rappresenta per Saipem il raggiungimento di un milestone verso un modello di business resiliente e basato sui trend di crescita dei mercati di riferimento, in particolare nel settore del drilling offshore supportando al contempo il raggiungimento degli obiettivi di struttura di capitale e di liquidità. (Rin)