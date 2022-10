Reddito cittadinanza: Conte, non è sconfitta, da Meloni solo propaganda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Definire 'una sconfitta' il Reddito di cittadinanza? Io inizio a credere che la presidente Meloni abbia una visione completamente distorta della povertà". Lo ha detto Giuseppe Conte sul Nove, durante la registrazione di Accordi&Disaccordi in onda stasera alle 22.45 commentando le dichiarazioni della neo premier sul Reddito di cittadinanza definito per l'appunto "una sconfitta". "Lei ha giustificato l'aumento al tetto del contante dicendo che così aiutiamo anche i poveri - ha aggiunto Conte -. È una cosa ridicola perché non solo i poveri, ma le famiglie normali non girano con 10 mila euro di contante in tasca o nelle valigette. Quella che abbiamo ascoltato nelle aule solenni delle nostre istituzioni parlamentari è propaganda".(Rin)