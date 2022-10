Piemonte: Chiorino su proteste aumento pasto mensa universitaria, insulto a povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cari ragazzi non si vive di solo 'dirittismo': imparate, invece, a vivere nel mondo reale fatto di persone che lavorano. Imparate, piuttosto, a rimboccarvi le maniche per aiutare chi ogni giorno s'impegna a garantirvi di poter studiare. Perché gridare allo scandalo per pagare 2.15 euro un pasto completo in mensa universitaria è letteralmente un insulto alla povertà, un'offesa a quei genitori che per i propri bambini pagano più del doppio, uno schiaffo a chi ogni giorno si alza presto per mantenere in vita la propria attività, per pagare le bollette, a volte per sopravvivere, nemmeno vivere. Lo ha affermato l'assessora al Diritto allo studio universitario della Regione Piemonte Elena Chiorino a margine della protesta di questa mattina in Piazza Castello contro l'aumento delle tariffe delle mense universitarie da parte di alcuni studenti. (segue) (Rpi)