Piemonte: Chiorino su proteste aumento pasto mensa universitaria, insulto a povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anziché manifestare, dovreste ringraziare i cittadini Piemontesi che con le loro tasse vi permettono di avere una tariffa tra le più basse d'Italia e di studiare in una Regione che vi garantisce più di 60 milioni di euro di borse di studio - ha continuato cHI. Andate a vedere in Emilia Romagna dove le tariffe si aggirano in media sui 5,70 euro a pasto. Non è dunque mia intenzione, e non lo sarà in futuro, ricevere alcuna delegazione di studenti per questa protesta specifica perché so bene qual ė il valore del tempo e proprio per questo preferisco dedicarlo a lavorare. A voi un consiglio: correte a studiare", ha concluso l'assessora Chiorino. (Rpi)