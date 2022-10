Ucraina: Conte, inseguire vittoria militare su Russia allontana negoziato pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cosa avrei fatto se fossi presidente del Consiglio in questi sette mesi di guerra? Per prima cosa avrei chiamato tutti i leader europei e li avrei spinti a interrogarsi sull'efficacia di questa strategia. Li avrei convinti che l'Unione europea deve recitare un ruolo in questa vicenda". Lo ha detto Giuseppe Conte sul Nove durante la registrazione di Accordi&Disaccordi in onda stasera alle 22.45. "Avrei evitato - ha detto il presidente M5s - di arrivare a sette mesi senza che sul tavolo ci sia un negoziato di pace". L'ex premier si è espresso poi anche in merito alla manifestazione per la pace prevista per il 5 aprile, descrivendola come "un'iniziativa aperta anche a cittadini che hanno votato forze del centrodestra, a tutti coloro che vogliono una svolta verso il negoziato di pace e che tacciano le armi". (Rin)