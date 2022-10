Serbia-Ue: oggi incontro tra von der Leyen e Vucic a Nis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic incontrerà oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, impegnata in un viaggio nei Balcani occidentali questa settimana. Vucic incontrerà von der Leyen all'aeroporto della città di Nis e insieme visioneranno i lavori per la costruzione dell'interconnettore del gas tra Serbia e Bulgaria. La presidente della Commissione europea avrà in seguito dei colloqui separati con Vucic e la prima ministra serba Ana Brnabic nella capitale Belgrado. Von der Leyen ha iniziato mercoledì dalla Macedonia del Nord il suo tour dei Balcani occidentali; a Skopje ha affermato che l'Unione europea ha preparato un pacchetto di sostegno a tutti i Paesi della regione per aiutarli ad affrontare la crisi energetica e durante la visita di ieri a Pristina, ha sottolineato che il posto del Kosovo è nell'Ue e che l'Unione è incompleta senza il Kosovo, valutando che Pristina ha compiuto grandi progressi sulla via europea. Stamane la presidente della Commissione sarà a Sarajevo, dove parlerà con gli esponenti della presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, altri attori politici e rappresentanti della società civile del Paese e inaugurerà una parte del Corridoio 5c, finanziato anche con fondi europei. Von der Leyen ieri ha visitato anche la capitale albanese Tirana mentre domani terminerà il suo tour nei Balcani occidentali nella capitale montenegrina Podgorica.(Seb)