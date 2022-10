© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Italia: ambasciatore Razov, pronti a continuare contatti con il nuovo governo -La Russia è pronta a continuare i contati con il nuovo governo italiano. Lo ha dichiarato Sergej Razov, ambasciatore della Federazione Russa in Italia, in un intervento presso il Forum economico eurasiatico di Verona. La due giorni del Forum, che ha preso ieri il via, è stata organizzata quest’anno a Baku, in Azerbaigian. “(Dirò) poche parole per quanto riguarda i problemi dei nostri rapporti bilaterali. In questi due giorni praticamente non abbiamo menzionato questo tema, il forum è andato molto più in là rispetto alle nostre relazioni”, ha detto Razov aggiungendo che “i giornalisti fanno molte domande e lo capisco”, perché in Italia si è insediato un nuovo governo. “Il mio punto di vista personale è che non bisogna dare oggi delle valutazioni rigide e subitanee. Il governo si è appena formato, il voto di fiducia alla Camera e al Senato c’è stato giusto qualche giorno fa. C’è stato il discorso programmatico del primo ministro, Giorgia Meloni, che va studiato approfonditamente, perché è un intervento molto ampio sulle questioni più attuali della politica estera dell’Italia, e quindi io non mi precipiterei con le valutazioni”, ha osservato l’ambasciatore. (segue) (Res)