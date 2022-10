© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: Bautzen, incendiato albergo destinato a profughi ucraini - Un albergo di Bautzen in Sassonia, destinato a ospitare profughi ucraini da novembre, è stato incendiato. Quattro persone all'interno dell'edificio sono riuscite a mettersi in salvo, restando illese. È quanto comunicato dall'Ufficio statale di polizia criminale del Land. Sul rogo ha aperto un'inchiesta il Centro della polizia per la difesa dal terrorismo e il terrorismo della Sassonia. Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, Alternativa per la Germania (AfD) aveva manifestato di fronte all'hotel la propria contrarietà all'accoglienza dei profughi ucraini. Partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag, AfD è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. Quello di Bautzen è la seconda struttura per i profughi ucraini data alle fiamme in Germania dell'est in pochi giorni. In precedenza, era stato dato alle fiamme un albergo di Gross Stroemkendorf, in Meclemburgo-Pomerania anteriore. Nella struttura, alloggiavano 14 profughi dall'Ucraina e tre operatori della Croce rossa tedesca (Drk) che li assistevano. Tutti sono riusciti a mettersi in salvo, rimanendo illesi. Dai primi rilievi della polizia è emersa l'origine dolosa del rogo. L'Ufficio politico della questura di Rostock ha avviato un'indagine e sospetta un movente politico. Prima dell'incendio, la croce rossa che, all'ingresso dell'albergo segnala la struttura di accoglienza, era stata modificata in una svastica da ignoti. (Res)