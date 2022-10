I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Roma: un'ora di confronto tra Gualtieri e Piantedosi, tra i temi Giubileo, rifiuti e sicurezza - Un incontro cordiale, durato circa un'ora e che non è stato semplicemente un saluto ma anche un confronto sul lavoro da affrontare nei prossimi mesi. È quanto filtra dal Campidoglio a termine dell'incontro tra il neo ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. A quanto si apprende il ministro, che lascia la carica di prefetto della Capitale, ha ribadito l'interesse per le problematiche della città e ha fatto sapere che anche dal Viminale non mancherà la sua attenzione alla Capitale. Tra i temi trattati i fondi di Giubileo e Pnrr, con una particolare attenzione ai primi per i quali bisogna formalizzare il piano presentato da Roma Capitale attraverso un Dpcm. Ancora si è discusso di ordine pubblico, ma anche di sicurezza stradale e del contrasto ai reati. Infine un ampio spazio è stato dedicato al tema dell'igiene urbana e dei rifiuti, argomento sul quale Piantedosi ha offerto il suo supporto da prefetto e ha assicurato che non mancherà da ministro. Sia il sindaco Gualtieri che il ministro Piantedosi hanno rinnovato la collaborazione riconoscendo nella esperienza condivisa nello scorso anno un punto di partenza positivo per il confronto istituzionale futuro. (segue) (Rer)