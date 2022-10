I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuola: a Roma classi e docenti allo sbando tra falle dell'algoritmo e assunzioni a rilento - Classi smistate per carenza di insegnanti. Docenti che passano da una scuola all'altra ogni tre o quattro mesi. E bambini con disabilità che cambiano maestro di sostegno almeno una volta all'anno. È questa la triste fotografia all'Istituto comprensivo Piazza Forlanini, al quartiere Monteverde nel Municipio XII di Roma. A oltre 45 giorni dall'inizio delle lezioni, qui come in molte altre scuole elementari e medie della Capitale, i problemi con l'assegnazione delle cattedre continuano. Alle 8:00 di stamattina, davanti ai cancelli di via Ronzoni, ingresso principale dell'istituto, i genitori accompagnano i figli a lezione all'indomani di una assemblea con gli insegnanti da cui è scaturita una petizione. Docenti e famiglie denunciano da settimane "problemi in diverse sezioni della scuola, dove i bambini negli ultimi mesi sono stati smistati nelle classi e gli insegnanti lavorano ore in più per coprire i turni scoperti", racconta una mamma all'ingresso. A creare il disagio, che si è esacerbato negli ultimi tre anni, è stato il nuovo software utilizzato dal Miur che, attraverso un algoritmo di sistema, assegna le cattedre vacanti negli istituti. "Il problema si ripropone da anni ma si è acuito negli ultimi tre, da quando è partito l'algoritmo hanno iniziato a saltare le posizioni: per un errore sono state pescate duemila persone in più ma non in ordine di graduatoria", spiega la vicepreside dell'Ic Piazza Forlanini, Loredana Brun. "Le scuole si sono trovate con posti vacanti da coprire perché le graduatorie non uscivano e poi, una volta uscite, gli insegnanti sono stati sostituiti: hanno mandato via docenti di prima fascia, chiamando tirocinanti che devono ancora laurearsi. Qualcosa è sfuggito e ha creato problemi grossi che si sono riversati su bambini e insegnanti", aggiunge. Per denunciare i disagi causati dalle frequenti sostituzioni, nel corso dell'assemblea con gli insegnanti e la direzione scolastica, i genitori hanno deciso di lanciare una petizione pubblica. L'obiettivo è raccogliere mille firme per risolvere "la situazione incresciosa di assegnazione delle cattedre che anche quest’anno ha colpito la scuola pubblica italiana", si legge nel testo del documento. "L’altro ieri, hanno mandato dal ministero una nuova insegnante di matematica nella classe di mio figlio", racconta un'altra madre davanti alla scuola, dopo aver lasciato il bimbo in classe. "I bambini si erano affezionati alla maestra di prima ma l’insegnante è stata mandata via con la storia dell'algoritmo che sceglie gli insegnanti in base alle graduatorie - prosegue -. Poi appena arrivata la maestra di matematica si è presa subito un permesso e i bambini sono stati smistati in altre classi, di 4 in 4, per alcuni giorni. L’insegnante di italiano ha fatto anche ore in più per coprire i turni", racconta la donna. Disagi per bambini e ragazzi ma anche per centinaia di insegnanti precarie che da diversi mesi attendono l'assegnamento di una cattedra. "Stiamo vivendo veramente una brutta situazione: i docenti si trovano a fare ore in più che non vengono pagate e nel frattempo ci sono duemila precari in attesa, e che non sanno se verranno chiamati", spiega Flavia Balestrieri, docente ma anche consigliera del Partito democratico al Municipio Roma XII. "A me è andata bene: sono stata mandata via dal Forlanini dopo appena un mese ma sono stata riassegnata in un'altra scuola, ci sono colleghe che accettano incarichi anche solo di una giornata", conclude. A soffrire per le carenze però non ci sono soltanto scuole elementari e medie. Anche negli asili nido e nelle strutture per l'infanzia la situazione non è delle migliori. Delle 600 assunzioni annunciate dal Campidoglio, a partire da settembre (200 subito e 400 nel 2023), a quanto riferiscono diverse fonti sindacali, non ne sarebbe stata finalizzata neanche una. "Avevano promesso che avrebbero assunto 200 persone entro settembre, 100 al nido e 100 all'infanzia e altre 400 tra gennaio e marzo: le graduatorie sono uscite ma non ci sono state assunzioni né ci hanno comunicato il motivo del ritardo", racconta Serena, insegnante precaria della scuola dell'infanzia. "Ci avevano promesso di ampliare il piano di assunzioni dopo il Covid ma a oggi siamo ancora in attesa - aggiunge -. Ci hanno detto che entro dicembre avrebbero assunto: a oggi non ci hanno ancora dato nulla di concreto e stiamo ancora aspettando". Nel frattempo ieri a Palazzo Senatorio si è riunito un tavolo al quale hanno partecipato l'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli, l'assessore al Personale, Andrea Catarci, i rappresentanti degli uffici preposti e i sindacati. Al centro del confronto il piano per sopperire alle mancanze. A quanto si legge nel verbale è stato definito un accordo sulle supplenze che dovranno essere svolte a copertura dell'intero orario di servizio al nido e non solo per poche ore, mentre per quanto riguarda i bambini che hanno bisogno di sostegno l'assegnazione del personale a tempo determinato arriverà entro metà novembre. Il tema delle assunzioni invece non è stato trattato ma, a quanto riferiscono fonti sindacali, in altre sedi è stato riferito alle insegnanti che i tempi per rivedere la graduatoria unica sarebbero stati più ampi del previsto. (Rer)