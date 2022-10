I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: governo valuta se firmare nuovi contratti petroliferi - Il governo della Colombia sta studiando se sia possibile interrompere la firma di nuovi contratti di esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, come promesso in campagna elettorale, o se, al contrario, continuare per fare quadrare i bilanci. Lo ha detto il ministro delle Finanze colombiano, José Antonio Ocampo, secondo cui si stanno realizzando una serie di proiezioni. "Faremo una valutazione per vedere se servono nuovi contratti, ma non c'è ancora una decisione", ha detto Ocampo, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. "Si tratta di come possiamo diversificare le nostre esportazioni per sostituire gradualmente il petrolio", ha aggiunto. Attualmente sono 329 i contratti firmati. Di questi, secondo recenti dati dell'Agenzia nazionale per gli idrocarburi (Anh), 182 sono in fase esplorativa, di cui oltre 150 ubicati in bacini a vocazione gasifera. Ad oggi, il Paese ha 147 contratti in fase di sfruttamento che producono circa 750mila barili di petrolio al giorno e 1.100 milioni di piedi cubi di gas al giorno. (segue) (Res)