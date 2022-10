© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: indetto sciopero dei trasporti contro chiusura esportazioni, bloccato il confine con il Cile - I principali sindacati del trasporto su gomma in Bolivia hanno indetto una protesta a tempo indeterminato contro l'annuncio del governo di sospendere temporaneamente l'esportazione di semi di soia e loro derivati (torta, farina e olio), zucchero e carne bovina. E' quanto si legge in un comunicato della Camera boliviana de transporte dove si annuncia come prima misura il blocco del posto di confine con il Cile, Tambo Quemado, e si avverte che la misura potrebbe estendersi gradualmente ad altri posti di frontiera fino a quando le autorità non faranno un passo indietro nella decisione di chiudere le esportazioni dei principali prodotti agricoli per "proteggere la sicurezza alimentare, fino al ripristino delle normali condizioni di approvvigionamento per l'intera popolazione boliviana". (segue) (Res)