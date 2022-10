I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haiti: Canada invia delegazione per valutare come contribuire a risoluzione crisi - Il governo del Canada ha inviato una missione ad Haiti per valutare come contribuire alla risoluzione della crisi umanitaria e di sicurezza in corso nel Paese caraibico. Gli sforzi del Canada, recita una nota del governo canadese, si concentreranno sul sostegno a soluzioni guidate da Haiti per ripristinare l'accesso a beni e servizi essenziali. La comunità internazionale, prosegue la nota, ha un ruolo importante da svolgere nella risposta all'attuale crisi umanitaria e di sicurezza ad Haiti. (segue) (Res)