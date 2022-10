I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: domenica il ballottaggio presidenziale, vittoria di Lula non più scontata - Il Brasile si reca fra due giorni alle urne per decidere chi - tra il conservatore Jair Bolsonaro e il leader del Partito dei lavoratori (Pt) Luiz Inacio 'Lula' da Silva - sarà il presidente per i prossimi quattro anni. Un voto che, come ha dimostrato il primo turno celebrato a inizio ottobre, può avere un esito meno scontato del previsto. A fine settembre, i sondaggi erano concordi nell'attribuire la vittoria a Lula, arrivando anche ai 16 punti di vantaggio dell'istituto Ipespe. Chi si era avvicinato di più allo scarto di poco più di cinque punti decretato dalle urne (il 48,43 per Lula contro il 43,2 per Bolsonaro) è stato l'istituto "Paranà", che in vista del voto di domenica, fissa oggi il vantaggio dell'ex sindacalista a meno di mezzo punto percentuale: 50,2 per cento dei voti validi all'ex presidente, 49,8 per cento all'attuale capo dello Stato. Gli altri istituti parlano di un distacco che va dai tre ai cinque punti, ma media e osservatori conservano la lezione del recente passato e invitano alla prudenza. (Res)