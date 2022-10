© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: ministero Esteri, favorevoli a ripresa dialogo Russia con Ucraina e Stati Uniti - La Cina accoglie con favore l'intenzione della Russia di intrattenere un dialogo e rilanciare i negoziati con l'Ucraina e gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato durante la conferenza stampa odierna il portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, citando i contenuti della conversazione telefonica avvenuta ieri tra i capi della diplomazia di Cina e Russia, Wang Yi e Sergej Lavrov. "Le parti coinvolte dovrebbero intensificare gli sforzi diplomatici per promuovere un allentamento della tensione nel conflitto Russia-Ucraina e, auspicabilmente, risolverlo il prima possibile", ha aggiunto. Durante il colloquio tenuto ieri, i ministri degli Esteri hanno dedicato ampio spazio allo stato delle relazioni bilaterali, che la Cina intende rafforzare "a tutti i livelli". Wang ha sottolineato come entrambi i Paesi abbiano "il legittimo diritto di realizzare il proprio sviluppo e il proprio rilancio", presentando come "destinato al fallimento" ogni tentativo di ostacolare tali obiettivi. I due hanno inoltre dedicato parte del confronto a questioni relative alla proibizione di armi di distruzione di massa, secondo quanto riferito dal portavoce. (segue) (Res)