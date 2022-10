© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan: Difesa rileva 3 navi e 13 aerei cinesi nei pressi dell'isola - Tre imbarcazioni e 13 aerei in dotazione alle forze armate cinesi sono stati rilevati nei pressi dell'isola di Taiwan. Lo ha annunciato il ministero della Difesa taiwanese su Twitter, precisando che due velivoli hanno oltrepassato la linea mediana dello Stretto, che traccia il confine territoriale non ufficiale con la Cina. L'isola ha risposto alle manovre emettendo avvertimenti radio, schierando i suoi sistemi missilistici terrestri e dispiegando velivoli e navi da pattugliamento. La sortita arriva dopo la rielezione del presidente cinese Xi Jinping alla guida della segreteria generale del Partito comunista per un terzo mandato consecutivo, che potrebbe essere scandito da una maggiore assertività nei confronti dell'isola. (segue) (Res)