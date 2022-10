© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: inondazioni, danni e perdite superano 30 miliardi di dollari - I danni e le perdite causati al Pakistan dalle recenti inondazioni superano i 30 miliardi di dollari. La stima è frutto di una nuova valutazione effettuata dal ministero della Pianificazione, dello sviluppo e delle iniziative speciali pachistano con la Banca asiatica di sviluppo (Adb), l’Unione europea (Ue), le Nazioni Unite e la Banca mondiale. Lo riferisce un comunicato della delegazione dell’Ue in Pakistan. Secondo le analisi effettuate, i danni totali ammontano a oltre 14,9 miliardi di dollari e le perdite economiche a circa 15,2 miliardi di dollari. Il fabbisogno stimato per la ricostruzione è di almeno 16,3 miliardi di dollari, esclusi i nuovi investimenti necessari per l’adattamento ai cambiamenti climatici. I danni più significativi, relativamente ai settori, riguardano le abitazioni (5,6 miliardi di dollari), l’agricoltura e l’allevamento (3,7 miliardi di dollari), i trasporti e le comunicazioni (3,3 miliardi di dollari). Dal punto di vista geografico la provincia del Sindh è la più colpita, con quasi il 70 per cento dei danni e delle perdite, seguita da Belucistan, Khyber Pakhtunkhwa e Punjab. (segue) (Res)