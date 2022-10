© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: ex premier Khan guida marcia di protesta da Lahore a Islamabad - Imran Khan, presidente del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) ed ex primo ministro, ha iniziato una marcia da Lahore a Islamabad, per mobilitare il sostegno in suo favore e chiedere nuovamente la convocazione di elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale della legislatura, nell’agosto del prossimo anno. Il leader politico, alla guida dei manifestanti, è partito dalla città del Punjab diretto verso la capitale, dove il corteo dovrebbe arrivare il 4 novembre e dove l’iniziativa dovrebbe culminare con un sit-in. La prossima tappa dovrebbe essere Muridke. Il tragitto dovrebbe poi proseguire per Kamonki, Gujranwala, Daska, Sumbrial, Lala Musa, Khariyan, Gujjar Khan e Rawalpindi. Il Pti ha assicurato che la protesta sarà pacifica e circoscritta ad alcune aree. È la seconda volta che il Movimento per la giustizia organizza questo tipo di contestazione, dopo il precedente di maggio. A Islamabad la polizia sta predisponendo un servizio di sicurezza con oltre 13 mila agenti. (segue) (Res)