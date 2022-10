© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uzbekistan-Ue: accordo per approfondire relazioni ad ampio raggio, priorità a investimenti - Il presidente dell’Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, e il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, hanno avuto “un incontro caloroso e amichevole” oggi a Tashkent, hanno rilevato che negli ultimi anni le relazioni sono qualitativamente cresciute acquisendo “una natura onnicomprensiva” e hanno convenuto di “approfondirle ulteriormente”. Lo riferisce un comunicato congiunto. Le parti hanno esaminato l’attività dei meccanismi congiunti di cooperazione ed espresso la disponibilità a compiere sforzi congiunti per aumentarne l’efficacia, accogliendo con favore l’Accordo rafforzato di partenariato e cooperazione, che amplierà la collaborazione su un’ampia gamma di materie, e auspicandone la firma e la ratifica in tempi rapidi. (Res)