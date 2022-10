Brasile: domenica il ballottaggio presidenziale, vittoria di Lula non più scontata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al primo turno, quasi tutti gli istituti d'analisi avevano attribuito a Lula numeri vicini a quelli ottenuti, al netto dell'errore statistico, ma tutti avevano sottostimato il bacino elettorale del presidente in carica. A urne chiuse, lo stesso Bolsonaro aveva parlato di risultati che avevano sconfessato "la bugia" dei sondaggi, rivendicando un potenziale di voti tale da poter rendere comunque impervia la strada del ritorno di Lula alla presidenza. Nelle ore immediatamente successive il ministro della Comunicazione, Fabio Faria, lanciava l'appello a "boicottare" i sondaggi, usati per "manipolare" gli elettori. Un invito che ha avuto ampia eco sui media e che, visto il momento di particolare divisione nel Paese, non si esclude che possa aver contribuito a nascondere ai radar parte dell'elettorato conservatore. Il più penalizzato degli istituti sarebbe in questo senso "Ipespe", ritenuto anche il più vicino alla sinistra così come il "Paranà" è spesso descritto come il più filo-governativo. (segue) (Brb)