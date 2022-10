Brasile: domenica il ballottaggio presidenziale, vittoria di Lula non più scontata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pochi peraltro pensano che gli equilibri possano essere spostati dal secondo e ultimo confronto diretto tra i candidati, atteso per questa sera. Un appuntamento che sarà trasmesso dai media del gruppo "Globo" con regole analoghe a quelle del primo turno: un primo blocco in cui i due candidati potranno usare 15 minuti ciascuno, tempo effettivo, per una discussione a tema libero, con la facoltà di interrompersi e controbattere agli argomenti dell'avversario politico. Si tratta del modulo che più seguito ha avuto nel corso della precedente sfida televisiva. Segue un secondo blocco da venti minuti con temi scelti dai candidati su domande preparate dai giornalisti. Il dibattito si chiude con la ripetizione dei due blocchi e un minuto aggiuntivo per le dichiarazioni conclusive dei due candidati. (segue) (Brb)