Brasile: domenica il ballottaggio presidenziale, vittoria di Lula non più scontata (4)

- La giornata sarà inoltre decisiva per scegliere i governatori di dodici Stati non individuati al primo turno, una serie di partite in cui Bolsonaro ha già portato a casa importanti risultati. Su tutte spicca la partita dello Stato di San Paolo, collegio che da solo raccoglie il 22 per cento degli elettori. Qui Fernando Haddad, nome di rilievo della sinistra nazionale e già apprezzato sindaco di San Paolo, chiude il primo turno in ritardo di sei punti su Tarcisio de Freitas, dei Repubblicani. Candidato senza un reale radicamento nel territorio, Tarcisio è l’uomo su cui Bolsonaro ha scommesso per capitalizzare il sentimento di rifiuto per il Pt, ancorato in buona parte della memoria del Brasile alle grandi inchieste contro la corruzione. Il ruolo di governatore per Rio Grande do Sul - quarta economa nazionale - potrebbe andare a Onyx Lorenzoni, già titolare di ministeri e organi governativi di primo piano nella squadra di Bolsonaro. Il socialdemocratico Eduardo Leite parte con dieci punti di svantaggio e il sostegno anticipato dal Pt di Lula, "un appoggio critico" per "sconfiggere il bolsonarismo" non promette miracoli. (segue) (Brb)