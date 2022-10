Vaticano: Antellini Russo, sul finanziamento per Palazzo di Londra l'Aif mai conivolta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è celebrata questa mattina in Vaticano la 34ma udienza del processo che punta a far luce sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato. Il tribunale sta ascoltando i testimoni e oggi è stata la volta di Federico Antellini Russo, nell'aprile 2020 vicedirettore dell'Aif, l'organismo che oggi si chiama Asif e che si occupa della vigilanza in materia finanziaria. Antellini Russo ha ricostruito la vicenda relativa al mancato finanziamento di 150 milioni di euro da parte dello Ior per l'acquisto del palazzo di Londra. L'uomo ha spiegato che sulla cifra la vigilanza "non entrò in campo" perché non fu mai erogata, sottolineando che l'attività si concretizza "in casi eccezionali". (Civ)