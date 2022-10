Speciale scuola: Roma, scuole serali e nei fine settimana, 114 istituti partecipano a progetto "Scuola aperta"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scuole aperte il pomeriggio, la sera e nei week end a Roma per contribuire a diminuire il divario sociale e sviluppare "capacità, idee e fantasia aprendo percorsi imprevisti e inaspettati". Questo l'obiettivo del progetto Roma scuola aperta, rivolto alle scuole statali della Capitale, con la finalità di - attraverso l'apertura degli istituti oltre l'orario ordinario - prevenire e contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica. Il bando, pubblicato a giugno 2022 e scaduto a settembre, ha visto l'esaminazione dei progetti nel mese ottobre. In totale Roma Capitale ha visto la presentazione di 129 progetti dei quali 114 ammessi al finanziamento finale. Il progetto durerà fino a giugno con la fase di rendicontazione, monitoraggio a cui seguirà la riprogettazione e l'apertura del nuovo bando per l'anno scolastico 2023/2024. Istituti aperti, dalle scuole dell'infanzia alle scuole superiori, ma anche le biblioteche con laboratori di scrittura, il Teatro dell'Opera che promuoverà la lirica, il teatro di Roma con laboratori creativi e l'associazione RomaEuropa che allestirà uno spettacolo specifico. (Rer)