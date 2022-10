Speciale scuola: Roma, assessora Scuola, manifesti fascisti bruttissimo segnale in tempo storico difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifesti celebrativi della Marcia su Roma rinvenuti sono "un bruttissimo segnale in particolare in un tempo storico difficile come il nostro: la pandemia le guerre, la crisi economica, in cui sempre più forte spira il vento di mettere gli uni contro gli altri". Lo ha detto l'assessora alla Scuola di Roma, Claudia Pratelli, a margine di un evento al teatro India. "Il messaggio fascista ci preoccupa molto come dinamica sociale, che abbiamo visto all'opera in questi anni, e dal punto di vista simbolico, che qualcuno si svegli alla mattina con l'idea di imbrattare la nostra città con la celebrazione di un evento tra i più bui e mostruosi della nostra storia. Inaccettabile - ha aggiunto -, benissimo la rimozione immediata, non ne lasceremo passare una e rispondendo punto su punto. Noi lo faremo - ha concluso - nelle scuole con l'educazione, la comunità e solidarietà perché questi gesti diventino sempre più residuali e grotteschi di come sono già". (Rer)